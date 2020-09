Lodo Guenzi: "Ognuno si ama come caz... gli pare"

(Foto Fotogramma/Ipa)

"Io davvero non ne posso più. Non capisci un uomo che sta con un uomo? Caz... tuoi… Non capisci una donna che sta con una donna? Caz... tuoi. Non capisci un uomo che era una donna? Una donna con uomo? Una donna che era un uomo con un uomo che era una donna? Un bianco con un nero? Un verde con un giallo? Un grigio con un bordeaux? Caz... tuoi, problemi tuoi, limiti tuoi, paranoie tue". E' lo sfogo che Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale, su Instagram commenta i tragici fatti di Caivano, dove ha trovato la morte la giovanissima Maria Paola.

"La gente si ama come caz... le pare, a nessuno fotte niente né deve fottere niente delle opinioni su come si dovrebbe amare -affonda Lodo- Fare sesso, stare insieme, vestire e sentirsi. Caz... tuoi. Puoi anche non capire delle cose, non mi importa, basta che ti fai da parte e lasci vivere le persone come vogliono. Davvero, abbiamo così poco tempo da vivere che passarlo a sindacare come dovrebbero vivere gli altri è davvero da cogl...ni". L'attore e cantautore conclude poi con una citazione illustre: "'Ama e fa ciò che vuoi'. Lo diceva un santo, e qualcuno ancora ci vede il diavolo", scrive Guenzi.