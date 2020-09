Presunti favori a detenuti, indagata sorella Diabolik

Adnkronos

Il ministero della Giustizia sta compiendo verifiche sulla posizione di Angela Piscitelli, sorella di Fabrizio, detto Diabolik, capo ultrà della Lazio ucciso con un colpo di pistola al parco degli Acquedotti nell'agosto dello scorso anno, che lavora in un ufficio del ministero e risulta tra i 9 indagati in un'inchiesta condotta dalla procura di Roma su presunti favori a detenuti. Il ministero, a quanto si apprende, ha avviato accertamenti sulla base di quanto emerso dalle indagini, per poi valutare eventuali provvedimenti.

Sono invece stati sospesi, ed è stato loro dimezzato lo stipendio, i due agenti della penitenziaria arrestati nell'ambito della stessa indagine: uno era in servizio a Regina Coeli, l'altro a Rebibbia.