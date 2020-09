Arbitro e fidanzata uccisi a Lecce, un uomo ascoltato da inquirenti

(Fotogramma)

Un uomo viene ascoltato dagli inquirenti che indagano sul duplice omicidio dell'arbitro Daniele De Santis e Eleonora Manta, avvenuto a coltellate lunedì sera in un appartamento di via Montello nel capoluogo salentino. Alcuni testimoni hanno sentito la donna urlare un nome durante la lite avvenuta all'interno della casa. Poi hanno visto un uomo uscire dopo aver lasciato sul pianerottolo e per le scale le due vittime in una pozza di sangue.