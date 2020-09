Briatore: "De Luca rideva di prostatite? Chi augura male è una merda"

(Fotogramma)

“Quando attaccano le persone vincenti, che hanno fatto qualcosa, i frustrati si garantiscono qualche secondo di benessere. Quando ti succede qualcosa, hanno un po’ di benessere”. Flavio Briatore, ospite di Non è l’arena, risponde così ad una domanda sulle ironie di cui è stato oggetto durante la recente malattia. Il manager nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con la prostatite ed è stato ricoverato al San Raffaele dove è stato curato per covid. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in alcune dichiarazioni ha augurato a Briatore una pronta guarigione dalla ‘prostatite ai polmoni’. “ E’ gente così, che vivrà male. Quando auguri a qualcuno che succeda qualcosa di brutto umanamente sei una merda”, dice Briatore allargando il discorso. “Tutti ridono della prostatite, ma non la auguro a nessuno. E’ tremenda. Non la auguro a nessuno, nemmeno al presidente della Campania che ci rideva sopra”