Beppe Grillo sospeso da eBay

Fotogramma

Account di eBay sospeso in modo "permanente" per Beppe Grillo. E la decisione sembra essere "inappellabile". A renderlo noto è lo stesso 'padre nobile' del M5S, che sugli account social ha pubblicato la notifica ricevuta dal noto sito di e-commerce. Per eBay, le attività correlate all'account del comico sarebbero infatti "un rischio per la Community" e d'ora in poi Grillo non potrà più "prendere parte ad attività di acquisto o di vendita" sul sito. A contribuire alla sospensione permanente dell'account del fondatore M5S - e di tutti gli account in suo possesso o associati -, sembra essere anche la vendita da parte di Grillo di un particolare quanto bizzarro oggetto: nel messaggio infatti si annota la rimozione dalla vendita di una 'pietra pomice dell'elevato Beppe Grillo'.

Nessuna spiegazione da parte dell''Elevato' finito nel mirino di eBay, ma diversi i commenti degli utenti: "Ma non hanno un minimo di ironia!", uno fra i più gettonati.