Covid, nel Lazio 211 nuovi casi: 73 a Roma. Tre morti

(Fotogramma/Ipa)

"Su circa 8mila tamponi, oggi nel Lazio si registrano 211 casi e 3 decessi, con 73 casi a Roma". Lo afferma in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, sottolineando che "nella regione è stata rimodulata la rete ospedaliera per un totale di 1.127 posti letto, dei quali 866 di ricovero ordinario e 261 di terapia intensiva e semi-intensiva".

In particolare, nella Asl Roma 1 sono 29 i casi nelle ultime 24 ore e di questi sono 15 i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato e 4 i casi con link a un cluster noto dove è in corso l'indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 2 sono 40 casi nelle ultime 24 ore e tra questi 7 sono i contatti di casi già noti e isolati, 5 individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 4 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di un contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 4 sono 6 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di 5 contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato dal medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 26 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di 14 contatti di casi già noti e isolati, un caso individuato al test sierologico e uno in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 6 sono 56 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di 9 contatti di casi già noti e isolati e 39 casi con link al focolaio in casa di riposo Villa Maria di Rocca di Papa, individuato grazie a una attività di verifica a campione predisposta dalla Asl.

"E' necessario che vengano meticolosamente rispettate tutte le procedure e i protocolli operativi per l'accesso in Rsa e case di riposo", raccomanda D'Amato.

Nelle province si registrano 50 casi e un decesso nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 24 i casi e si tratta di 2 casi di rientro dalla Lombardia, 2 dal Trentino e 16 sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Frosinone si registrano 13 casi e sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti si registrano 10 casi e si tratta di 6 contatti di casi già noti e isolati e 2 casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Viterbo si registrano 3 casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati; si registra infine un decesso.

E' stato, inoltre, siglato l'accordo con Anisap, Aiop, Unindustria e Federlazio "per l’esecuzione dei test antigenici basati sull'identificazione degli antigeni del virus Sars-Cov-2 nelle strutture private, alla tariffa massima al pubblico di 22 euro, con l’impegno di pubblicarla sul sito Salute Lazio. Un accordo importante", sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, "che consentirà di ampliare l’attività di testing ad una tariffa calmierata e nella massima trasparenza. Stimiamo - conclude - che l’accordo coinvolga la medesima platea dei laboratori che eseguono già i test sierologici, ovvero circa 200".

Nel Lazio, si legge sul bollettino regionale, sono 6.921 i casi attualmente positivi a Covid-19, con 640 ricoverati, a cui si aggiungono 41 pazienti in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 6.240, i guariti sono 8.215 e i decessi 910. Il totale dei casi esaminati è pari a 16.046.