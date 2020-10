Covid, Silvestri: "Italia meglio di Usa e altri nel testare e tracciare"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Testare i casi sospetti di Covid-19 e tracciare i contatti tiene a bada i contagi, spezzando tante piccole catene di trasmissione che poi, messe insieme, causano i numeri enormi che vediamo in alcuni Paesi. Su questo fronte l'Italia sta facendo molto bene, meglio degli Stati Uniti e di altri Paesi". E' l'attestazione di Guido Silvestri, virologo dell'Emory University di Atlanta, ospite di 'Time Line' su Sky Tg24.

L'esperto ribadisce l'importanza delle tre regole chiave per prevenire la diffusione di Covid, "uso della mascherina, igiene in particolare delle mani e distanziamento, per evitare il rischio di interventi come il lockdown. Mettere la mascherina nelle situazioni a rischio non costa nulla", sottolinea.