Vaccino influenza, allarme farmacie di Codogno

"Ad oggi noi non abbiamo vaccini, c’è qualche farmacia che ne ha? In tutta Italia la situazione è la stessa, dalla Lombardia alla Sicilia". A Codogno, 8 mesi dopo la scoperta del primo paziente positivo al coronavirus, a destare allarme ora è anche altro: la carenza di vaccini antiinfluenzali provocata dalla forte domanda sul mercato. Una carenza che rischia di generare ulteriore caos, con la stagione autunnale appena iniziata e l’influenza stagionale in agguato. Il rischio concreto, per molte farmacie, è quello di rivivere lo stesso dramma delle mascherine, introvabili in piena emergenza sanitaria.

"Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto tantissime richieste - spiegano all’Adnkronos dalla farmacia San Biagio di Codogno - del resto l’informazione dice di vaccinarsi, ci tempestano". Secondo Federfarma ci sono circa una dozzina di dosi disponibili per ciascuna farmacia ma a Codogno assicurano di non averne vista neanche una. "Rischiamo di vivere la stessa situazione di febbraio - dicono allarmati i farmacisti - con le mascherine che non si trovavano. Poi la gente pensa che sia colpa nostra".

Anche dalla farmacia comunale di Codogno tagliano corto: "Niente vaccino - spiegano - noi non abbiamo ancora ricevuto nulla, neanche una dose e le richieste sono molte". La situazione non cambia a qualche metro di distanza, nella farmacia Navilli: "Non ci hanno ancora dato alcuna dose - spiega la dottoressa Elena Palotta - nessuno ci ha dato informazioni in merito, le ditte non ci dicono nulla, c’è richiesta e siamo in difficoltà".