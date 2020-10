Cade in dirupo con la bici, salvato dai Carabinieri a Formello

Un 30enne è stato soccorso dai carabinieri oggi a Formello, nel Parco di Vejo, dopo essere caduto da un dirupo con la bicicletta. Dopo il primo soccorso da parte degli uomini dell'Arma, è arrivata l'ambulanza e poi con l'elisoccorso l'uomo è stato portato al policlinico Gemelli di Roma in codice rosso.

Il ragazzo girava in bici con un amico, quando è caduto dal sentiero ripido. Dopo la segnalazione della persona che si trovava con lui e, nonostante la zona in cui era caduto fosse difficile da localizzare, i carabinieri sono riusciti a trovarlo e a metterlo in salvo.