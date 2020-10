Roma, Sassoli: "Candidatura a sindaco? L'ipotesi non esiste"

(Afp)

"Ringrazio, ma l’ipotesi non esiste". Lo afferma il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in un'intervista a Repubblica rispondendo alla domanda se sia interessato alla candidatura a sindaco di Roma. "Questo è il tempo dell’Europa - spiega il presidente - E presiedere il Parlamento europeo è un grande onore. Ringrazio coloro che mi esprimono fiducia, ma l’ipotesi non esiste. La responsabilità di un democratico si misura sul suo rispetto per le istituzioni. E le istituzioni non si piegano agli interessi personali o di parte. Questo ci hanno spiegato le generazioni che hanno fatto la Repubblica e io mi sento legato a questo insegnamento. Sono sicuro che il mio partito e i cittadini romani lo comprendano e lo condividano".