Cucchi, Salvini querelato per diffamazione: procura chiede archiviazione

La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per il leader della Lega Matteo Salvini dopo la querela presentata da Ilaria Cucchi per le sue dichiarazioni seguite alla sentenza di condanna a 12 anni per i due carabinieri per omicidio preterintenzionale nel processo sulla morte del fratello Stefano. L'ex ministro dell'Interno aveva detto che la droga fa male. Secondo i pm del pool reati informatici mancano gli elementi, sia quello oggettivo che soggettivo, per la diffamazione.

"La Procura ha ritenuto che Salvini parlasse in generale e non di Stefano Cucchi, magari se il leader della Lega l’avesse specificato sarebbe stato meglio, evidentemente non ha avuto il coraggio. Ma lui è un politico ha l’immunità, noi invece siamo normali cittadini, afferma l’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Cucchi.