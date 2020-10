Covid, coprifuoco e chiusure: le misure delle regioni

(Foto Fotogramma)

In Lombardia e Campania coprifuoco dalla 23, in Piemonte centri commerciali chiusi nel weekend. Divieto totale di assembramento in tutta la Liguria. Le regioni si muovono per affrontare la seconda ondata del Covid.

Coprifuoco in Lombardia

In Lombardia, dove i dati preoccupano, si pensa al coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino. In queste ore stop a tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi 'eccezionali' (motivi di salute, lavoro e comprovata necessità). Oltre alla chiusura dei centri commerciali (con eccezione per i prodotti di prima necessità) il sabato e la domenica.

In Piemonte chiusi i centri commerciali nel weekend

Misure meno drastiche in Piemonte dove il governatore Alberto Cirio ha deciso per la chiusura dei centri commerciali nel fine settimana. ''Entro questa sera firmerò un'ordinanza che chiude i centri commerciali sabato e domenica su tutto il territorio regionale e che, quindi, tiene aperto solo la parte alimentare e solo le farmacie, dunque quelli che sono i beni di prima necessità'', ha detto ieri ai microfoni della trasmissione Tagada’, su La7.

In Liguria divieto totale di assembramento

Divieto di assembramento totale nell'intera Regione Liguria a partire da lunedì. Lo ha annunciato il governatore Giovanni Toti, spiegando che firmerà un'ordinanza di concerto con il ministero della Sanità. "Vietiamo alle persone di stazionare in gruppi, da parte dei cittadini c'è bisogno del massimo rigore nei comportamenti", ha detto Toti, spiegando anche che è stato esteso a tutta la Liguria il divieto assoluto di manifestazioni di ogni genere. Inoltre "per quanto riguarda le scuole, da lunedì prossimo, chiediamo alla direzione regionale di passare alla didattica a distanza per tutti gli alunni delle superiori, ad esclusione della prima, per almeno un 50% degli studenti. Ovvero, nel pieno dell'autonomia della scuola, chiediamo che ruotino tra didattica a distanza e didattica in presenza".

In Campania coprifuoco ma scuole elementari riaperte

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca va verso il modello della Lombardia con un coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino. La Campania, con la Lombardia, è la regione con la curva epidemiologica peggiore. De Luca è invece parzialmente tornato sui suoi passi riguardo alle scuole, delle quali era stata decretata la chiusura per una settimana: le elementari potranno riaprire.