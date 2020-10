Genova, auto a folle velocità travolge 4 ragazze: due sono gravissime

(Fotogramma)

Un’auto pirata lanciata a velocità folle ha travolto nella tarda serata di ieri un motorino e quattro ragazzine in piazzetta Pedegoli, la zona pedonale di Quezzi, a Genova. Tra di loro una incinta di otto mesi e due 17enni ricoverate in condizioni gravissime con traumi e ustioni. Sul posto per i rilievi la polizia municipale mentre gli agenti della giudiziaria sono riusciti a identificare il ragazzo alla guida della macchina, un 23enne di zona che, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe scappato perché ubriaco.