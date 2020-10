Becciu, il fratello Mario: "Verità verrà fuori, non siamo impazziti"

Mario Becciu, il fratello del cardinale ‘licenziato’ dal Papa, amministratore della società Angel’s produttrice di birra, rompe il silenzio e in un post su Facebook scrive: “A chi mi e ci conosce: non siamo impazziti tutti d’un colpo. La verità, come un leone, verrà fuori e parlerà da sola. A tutti il compito di ascoltarla in silenzio e soprattutto di rispettarla”.