De Luca contro 'Cartabianca': "Non resta che la querela"

"Continua la campagna di aggressione mediatica contro la Campania. C'è da rimanere esterrefatti di fronte alle parole e alle tesi campate in aria ascoltate da vari interlocutori nella trasmissione del servizio pubblico Cartabianca". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Di fronte a queste falsità non resta che la querela per diffamazione", aggiunge De Luca.