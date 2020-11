Covid Sardegna, Solinas: "Qui situazione sotto controllo"

Foto Ipa/fotogramma

"Mentre altri accompagnavano troupe televisive in giro per la Sardegna, c’era chi lavorava per i sardi per elaborare un piano di intervento per l’emergenza Covid, un atto di programmazione che darà a tutti lo scenario di intervento per i prossimi 40 giorni". Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, presentando questa mattina il documento elaborato dall’assessorato della Sanità con il contributo delle aziende del sistema sanitario sardo.

"Gli indicatori principali, utilizzati anche a livello nazionale - ha aggiunto il Presidente - indicano la Sardegna in una fascia di criticità moderata, migliore di altre, e questa situazione va consolidata, fino ad una inversione nella direzione dell’auspicato spegnimento del contagio. La situazione in Sardegna è assolutamente sotto controllo - ha assicurato il Presidente - a dispetto di quanto qualcuno vuole far credere, creando allarme nella popolazione".

Solinas ha concluso il suo intervento facendo sollecitando "un ritorno al senso di verità rispetto alla fase che stiamo attraversando: siamo di fronte ad un’emergenza pandemica globale, rispetto alla quale nessun sistema sanitario al mondo era preparato, con Paesi come Francia, Germania, Regno Unito in fortissima difficoltà. Se si abbandonano le parole e si guardano i numeri, la Sardegna può vantare una situazione che certifica come la conduzione e la gestione della fase epidemiologica abbia contemperato al meglio le ragioni di tutela sanitaria con le esigenze complessive del popolo sardo".