Covid, è morto il cugino di Papa Francesco

E' morto all'ospedale di Chivasso, in provincia di Torino, Oscar Perino, 68 anni, cugino di Papa Francesco. L'uomo - riferisce la stampa locale - era ricoverato da circa un mese in ospedale perché positivo al Coronavirus. Un anno e mezzo fa aveva incontrato il Papa, suo lontano parente, in udienza privata a Genova.