Campania zona rossa, Di Maio e il messaggio a De Luca

(Fotogramma)

"Io voglio mandare un messaggio di pace a De Luca, lavoriamo insieme per la Campania che è zona rossa e per il paese". Luigi Di Maio si esprime così a L'aria di domenica, su La7, rispondendo alle domande relative alle ultime dichiarazioni di Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania, regione diventata zona rossa, ha usato parole durissime nei confronti del ministro degli Esteri, accusato di sciacallaggio. "Non è una questione tra me e De Luca. Io ho sempre sostenuto la sua linea del rigore, ma serviva un intervento. De Luca avrà dato altro materiale a Crozza, mettiamola così. Siamo pronti a inviare come governo militari e medici, spero che la regione lo accetti. E’ stato fatto un grande lavoro per offrire sostegno a pronto soccorso e ospedali, li si accetti anche in Campania. Le tende militari servono a fare un primo filtro all’esterno di un pronto soccorso, non si tratta di militarizzare la regione. Si tratta di utilizzare le nostre eccellenze per sostenere le strutture in sofferenza", afferma Di Maio.

"Noi siamo alle prese con i contagi che si sono verificati quando la Campania era zona gialla. L’unica cosa che mi interessa è tutelare i cittadini. La spettacolarizzazione della politica lasciamola ai tempi di pace, qui siamo alle prese con una pandemia che il governo sta affrontando con tutte le proprie forze", dice ancora.