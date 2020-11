Fazio 'fratacchione', De Luca chiede benedizione

"Mi dia una benedizione, ha capito in che contesto lavoro". Vincendo De Luca e Fabio Fazio in versione 'fratacchione', atto secondo. a Che tempo che fa, l'intervento del governatore, a dir poco accalorato quando deve parlare della Campania zona rossa, prima di congedarsi chiede una benedizione al conduttore. "In quanto Frate Tuck la do a Robin Hood o a Sir Biss? Non ho capoito qual è il suo ruolo. Intanto, benedico... In nomine patri...", dice Fazio. "Il mio è un ruolo semplice, di un uomo libero che non ha padroni e cerca di fare il proprio dovere per tutelare la propria comunità", chiude De Luca.

Lo scambio è il sequel di un episodio avvenuto a maggio, alla fine della scorsa stagione televisiva. Nella prima ondata della pandemia, si discuteva in Italia delle limitazioni agli spostamenti e alle frequentazioni tra congiunti. "Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l'Italia", disse De Luca rivolgendosi a Fazio. Ora, a circa 6 mesi di distanza, il 'fratacchione' torna alla ribalta.