Covid hotel, oltre 100 in tutta Italia

Fotogramma

Oltre 100 covid hotel in tutta Italia per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Questo quanto riferito dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, intervenendo alla Tavola rotonda 'Come essere migliori dopo il Covid' nell'ambito dell'Assemblea annuale dell'Anci.

''I covid hotel si stanno realizzando su tutto il territorio, ogni giorno faccio il punto nel corso del comitato operativo. Ad oggi - ha spiegato Borrelli - sul nostro territorio abbiamo più di 100 'covid hotel' per un totale di 4mila posti, ne sono occupati 1.366''. "Abbiamo anche circa 5mila posti in 376 strutture per l'isolamento delle persone negative, ad oggi sono occupate 1.261 unità'', ha aggiunto Borrelli.