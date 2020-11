Covid Lazio, 2658 contagi e 37 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 2658 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 37 morti. Sono i dati forniti dall'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. "Su 30 mila tamponi(+3.159) si registrano 2.658 casi positivi (-9), 37 i decessi (-4) e +491 i guariti. Scende sotto al 9% il rapporto tra i positivi e i tamponi, calano i decessi e calano i positivi".

Nel Lazio sono 79.876 i casi attualmente positivi di cui 3.257 ricoverati, a cui si aggiungono 337 pazienti in terapia intensiva (numero invariato da ieri) e 76.282 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono in totale 18.273, i decessi 1.958 e il totale dei casi esaminati è pari a 100.107.

"Nella Asl Roma 1 sono 603 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Venti sono ricoveri - prosegue l'assessore - Si registrano otto decessi di 63, 63, 64, 66, 80, 81, 81 e 83 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 713 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trecentouno sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano sei decessi di 67, 73, 76, 79, 80 e 88 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 258 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 47, 54, 65, 72 e 81 anni con patologie".

"Nella Asl Roma 4 sono 45 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 158 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 64 e 75 anni con patologie - continua D'Amato - Nella Asl Roma 6 sono 236 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 73, 77, 80, 83, 86 e 87 anni con patologie".

"Nelle province si registrano 645 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24 ore - evidenzia l'assessore alla Sanità - Nella Asl di Latina sono 260 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 72 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 226 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 65, 73 e 87 anni con patologie".

"Nella Asl di Viterbo si registrano 73 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 79, 83, 85 e anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 86 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 74, 90 e 92 anni con patologie".