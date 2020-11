Coronavirus Emilia Romagna, oggi 2.501 contagi: i dati

Foto Fotogramma

Sono 2.501 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna resi noti oggi secondo il bollettino. Da ieri sono stati registrati altri 55 morti.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 110.571 casi di positività. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 19.602 tamponi e la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 12,7%, rispetto al 20,3% di ieri.

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i decessi sono complessivamente 5.439. La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia-Romagna vede Modena con 547 nuovi casi e Reggio Emilia con 360, a seguire Bologna (273), Piacenza (263), Parma (239), Rimini (214), Ravenna (173), Ferrara (169). Poi Forlì (116), Cesena (80) e Imola con 67 casi.

Un report periodico sull’andamento della pandemia in Emilia-Romagna fornito dalla Regione mostra come, per la prima volta da fine settembre, il dato sui contagi rilevati ogni cinque giorni mostra una flessione, con 11.998 nuovi casi dal 17 al 21 novembre rispetto ai 12.783 dal 12 al 16 novembre.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 71.344 (1.967 in più di ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 68.378 (+1.987 rispetto a ieri), il 95,8% del totale. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 243 (-5), 2.723 quelli in altri reparti Covid (-15). Le persone complessivamente guarite salgono a 33.788 (+479).