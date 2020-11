Covid, Arcuri: "Curva contagi si sta congelando"

(Foto Fotogramma)

"La curva dei contagi si sta finalmente raffreddando se non addirittura congelando". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri in conferenza.

Oggi 29mila contagi e 822 morti

"I dati vanno consolidandosi e i numeri ci confortano sulle scelte fatte", ha sottolineato aggiungendo: "Per il terzo giorno consecutivo i ricoverati diminuiscono" e "oggi per la prima volta da molto tempo il numero dei ricoverati in terapia intensiva è inferiore a quello di ieri".

"Ormai possiamo dire che conosciamo il virus o almeno lo conosciamo largamente. Il virus è ancora forte ma non più sconosciuto. Non siamo ancora in grado di sconfiggerlo, per fare quello serviranno i vaccini che sono ormai al proscenio", ha detto ancora Arcuri chiedendo di "non dobbiamo dimenticare mai" le vittime di oggi.

"Lo 0,5% dei positivi è ricoverato nelle terapie intensive, nella prima ondata era il 6,7 %", ha affermato poi Arcuri aggiungendo: "Abbiamo sentito le Regioni e tutte hanno risposto ai quesiti che gli ponevamo. Per il primo vaccino di Pfizer la distribuzione sarà a cura dell’azienda produttrice".

"Insieme alle Regioni abbiamo condiviso che i presidi nei quali i vaccini saranno somministrati saranno 300 su tutto il territorio nazionale. Il 60 % di questi presidi ha già una cella frigorifera con le caratteristiche compatibili a conservare il vaccino", ha concluso.