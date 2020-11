Covid Italia, 29mila contagi e 822 morti

Sono 29.003 i nuovi contagi da coronavirus in Italia segnalati oggi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri morti 822 morti che portano il totale a 52.850 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 232.711 tamponi.

LOMBARDIA - Sono 5.173 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia segnalati oggi nel bollettino. Da ieri sono stati registrati altri morti 155 morti che portano il totale a 21.005 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

CAMPANIA - Sono 2.815 i nuovi contagi da coronavirus in Campania segnalati oggi. Da ieri sono stati registrati altri morti 47 morti che portano il totale a 1.434.

CALABRIA - Sono 397 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 4 morti.

LAZIO - Sono 2.260 (+158) i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio secondo il bollettino di oggi. I decessi sono 69 (+11).

ABRUZZO - Sono 570 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo, secondo il bollettino reso noto oggi. Si registrano altri 20 morti.

VALLE D'AOSTA - In Valle d'Aosta sono 44 i nuovi casi di coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore dopo aver effettuato 821 tamponi. Secondo il bollettino di oggi sono 5 i morti da ieri, che portano il totale delle vittime a 302 da inizio emergenza. Il totale dei guariti è di 4.328 (+109).

MARCHE - Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2905 tamponi, 519 i positivi: 148 in provincia di Macerata, 110 in provincia di Ancona, 102 in provincia di Pesaro-Urbino, 60 in provincia di Fermo, 78 in provincia di Ascoli Piceno e 21 da fuori regione. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche.

TOSCANA - Sono 1.351 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana, secondo il bollettino reso noto oggi. "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 1.351 su 16.999 tamponi molecolari e 2.623 test rapidi effettuati", ha reso noto su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani, anticipando il dato sui contagi da Covid.