Lombardia zona rossa? Sala: "Non mi opporrò, ma si faccia chiarezza"

(Fotogramma)

"La Lombardia resta in zona rossa o diventa arancione? Purché non diventi una trattativa tra governo e Regione... Se fanno fede i 21 (!) parametri e l’Rt, allora si passi all’arancione. Se invece le strutture politiche che sono chiamate a decidere ritengono che, nel loro legittimo giudizio, sia meglio aspettare, io non mi opporrò di certo". Lo scrive su Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Lombardia zona arancione? Preoccupazione dei rianimatori

Nuovo Dpcm, Natale e zona rossa: le novità di oggi

Covid Lombardia, Fontana: "Verso zona arancione, confronto con Speranza"