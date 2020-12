Covid e Natale, Sibilia: "Non sprecare sacrifici fatti"

(Foto Fotogramma)

''Oggi il tema non è più legato a quando stringiamo o a quanto apriamo ma quanto vogliamo bene ai nostri cari. Abbiamo fatto sacrifici grandissimi" per arginare la pandemia di coronavirus, "le forze dell'ordine hanno fatto solo la settimana scorsa 103mila controlli. La propaganda, il negazionismo e il dire 'apriamo perché sennò moriamo' qualche danno lo hanno fatto. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti a come ci approcciamo alle feste natalizie perché tutto il sacrificio fatto in questi mesi, anche dal punto di vista economico, potrebbe andare sprecato''. Lo ha detto il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia ad 'Agorà'.