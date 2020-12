Coronavirus Sicilia, 1294 nuovi casi e 34 morti

Sono 1.294 i nuovi casi di Covid in Sicilia su 10581 tamponi effettuati. Sono invece 34 i morti e 1211 le persone dimesse o guarite secondo i dati contenuti nel bollettino di oggi. In tutto, nell'isola, gli attuali positivi sono 39780 di cui 1.465 ricoverati con sintomi, 221 in terapia intensiva e 38.094 in isolamento domiciliare.