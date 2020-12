Spostamenti Natale, Ricciardi: "Necessario impedirli a milioni di persone"

Fotogramma

Nel giorno dell'approvazione del nuovo Dpcm e dopo il via libera alle misure restrittive del decreto di Natale sugli spostamenti fra regioni e comuni, il consigliere del ministero della Salute Walter Ricciardi, ospite di 'Studio24' su RaiNews, si appella al rigore: "E' necessario - spiega - impedire la mobilità di milioni per persone perché il virus si muove con loro, soprattutto in situazioni come messa e shopping nelle quali non si può mantenere la distanza".

"Siamo soddisfatti dei dati sul calo dei contagi che dimostrano l'efficacia delle decisioni prese sulla base dell'evidenza scientifica - dice Ricciardi - ma è troppo presto per dire che ci siamo lasciati alle spalle la seconda ondata. Per tutto il mese di dicembre dovremo essere molto rigorosi sui comportamenti individuali", sottolinea l'esperto.

Sul capitolo vaccino, "è rischioso - spiega - utilizzare il vaccino senza avere analizzato adeguatamente i dati come sta facendo ora la Gran Bretagna". Ricciardi precisa che "al momento i vaccini sono solo candidati alla commercializzazione. Nel mese di dicembre saranno analizzati tutti i dati per verificare la sicurezza e l'efficacia".

"Il vaccino - sostiene l'esperto - darà probabilmente solo un'immunità temporanea e non permanente, quindi ci dovremo vaccinare più volte".