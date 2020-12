Campania zona arancione, 1.651 contagi e 85 morti: il bollettino

(Fotogramma)

La Campania diventa zona arancione nella giornata in cui si registrano 1.651 nuovi contagi da Coronavirus secondo il bollettino reso noto oggi.

L'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, prevede che "le Regioni Campania, Toscana, Valle D'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione". Il provvedimento sarà in vigore dal 6 dicembre.

Intanto, nella regione da ieri sono stati registrati altri 85 morti. I tamponi sono stati 18.733. Dei nuovi positivi, 135 sono sintomatici e 1.516 sono asintomatici. Il totale dei casi in Regione dall'inizio dell'emergenza sale a 162.220, mentre sono 1.658.601 i tamponi complessivamente esaminati. Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 85 nuovi decessi: in una nota viene specificato che si tratta di 42 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 43 decessi avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Sono 2.284 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 58.461.