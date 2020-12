Nuovo Dpcm 4 dicembre, Zaia: "Va cambiato, c'è tempo"

Misure da cambiare. Luca Zaia, governatore del Veneto, ritiene necessario un intervento correttivo dopo il varo del decreto e del nuovo Dpcm. "Le regioni sono a disposizione per una proposta. Facciamo passare qualche ora, ci sarà modo per un incontro e per convincere" il governo "a modificare il provvedimento", dice Zaia.

"Non è una battaglia politica. Anche a noi nei provvedimenti è capitato di sbagliare e abbiamo fatto un'aggiunta. C’è tempo fino al 25 dicembre. Poi, se non vogliono modificarlo, diventa un totem. Io in mente ho la soluzione. C’è di mezzo un decreto legge che ha valore per 60 giorni", aggiunge, facendo riferimento al provvedimento che, a differenza del nuovo dpcm, deve essere convertito.