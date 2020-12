Report, minacce da Nuove Br: "Voi il marcio del sistema corrotto"

Adnkronos

"Voi il marcio del sistema corrotto. Solo falsa informazione per potere e poltrone. Cercate meglio negli armadi, oltre agli scheletri avete le bombe". E' la lettera, come apprende l'Adnkronos, inviata da Padova alla redazione di Report, il programma di inchiesta Rai e ricevuta in redazione martedì scorso. Un foglio a quadretti scritto in stampatello con caratteri prestampati e in alto in pennarello la sigla nuove Brigate Rosse con la stella a cinque punte.

Il tutto con una polvere bianca che gli autori del messaggio definiscono "antrace": materiale inerte, secondo quanto emerso in queste ore dalle analisi sul campione, mandato ad analizzare prima allo Spallanzani e poi all'istituto zooprofilattico di Foggia. Le nuove Brigate Rosse sono una sigla che già recentemente ha inviato minacce a diversi sindaci e amministratori locali. Su quest'ultimo caso indagano i poliziotti del Commissariato Rai e della Digos.

"La Rai ha messo in atto tutti i sistemi di sicurezza nella maniera più idonea, ho avuto la redazione dimezzata per questo motivo in settimana ma, seppur con molte difficoltà, lunedì sera andremo in onda - commenta all'Adnkronos il conduttore Sigfrido Ranucci - Non ci fermeremo di fronte a degli atti di imbecilli. Personalmente poco tempo fa ho ricevuto minacce di morte da un sedicente gruppo SS, addirittura. Ci hanno rallentato, non certo bloccato". (di Silvia Mancinelli)