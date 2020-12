Ilaria Capua e la risposta a Matteo Bassetti

(Fotogramma)

Una veterinaria può parlare di vaccini e coronavirus? Ilaria Capua, direttrice dell'UF One Health Center, risponde indirettamente al professor Matteo Bassetti, che recentemente si è espresso su un intervento della scienziata. "Ho partecipato a una trasmissione, c'era una veterinaria che parlava di vaccini. Bisogna rimettere ordine nella competenza. Ho grandissimo rispetto per la dottoressa Capua, ma io non parlo di animali perché non parlo di vaccini", le parole di Bassetti la scorsa settimana a L'aria che tira. "Il team che va in Cina per cercare di capire come sia nato il virus è composto quasi esclusivamente da veterinari e il responsabile dello staff è una veterinaria che coordina un centro di sanità pubblica in Olanda. Il veterinario studia il virus prima che diventi pandemico, lavora per prevenire il salto di specie", spiega Capua intervenendo a L'aria di domenica.