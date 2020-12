Caso Suarez, si dimette rettrice Università Stranieri Perugia

(Foto Adnkronos)

Giuliana Grego Bolli, rettrice dell'Università per stranieri di Perugia si è dimessa dalla carica e dall'ateneo. Già sospesa per il suo coinvolgimento nella vicenda dell'esame 'facile' del calciatore Luis Suarez, l'accademica ha comunicato la sua decisione al ministro dell'Università, specificando di non voler più riattendere il risultato del ricorso al Tribunale del riesame, come precedentemente comunicato, e di dimettersi immediatamente a tutela dell'Ateneo.