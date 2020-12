Vaccino Covid, Rasi (Ex Ema): "Immunità 9-12 mesi come minimo"

(Foto Afp)

Dalla vaccinazione anti-Covid "io mi aspetto un'immunità di 9-12 mesi come minimo. Tra 6 mesi avremo una stima realistica, per ora sono tutte ipotesi. Fondamentale è fare una campagna di monitoraggio molto stretta per capire tutte queste cose". Lo ha spiegato ad 'Agorà' su Rai 3 Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco Ema, microbiologo dell'università Tor Vergata di Roma.