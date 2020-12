Coronavirus Calabria, il bollettino di oggi: 163 nuovi casi

Foto Fotogramma

Sono 163 i nuovi casi di Coronavirus in Calabria, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 8 morti.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 415.960 persone per un totale di tamponi eseguiti di 434.303. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 23.069 (+163 rispetto a ieri), quelle negative 392.891. La regione riferisce di 257 ricoverati (-3), 16 persone in terapia intensiva (+2), 14.070 guariti/dimessi (+321) e 464 morti (+8). I casi attualmente attivi sono 8.535.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 53; Catanzaro 28; Crotone 6; Vibo Valentia 47; Reggio Calabria 28; Altra Regione o Stato estero 1.