Covid Italia, 16.202 contagi e 575 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 16.202 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 30 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 575 morti, che portano il totale a 73.604 dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 169.045 tamponi. Il tasso di positività si attesta al 9,58%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.528, con un calo di 21 unità.

I dati delle regioni:

VENETO - Sono 2.986 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Veneto secondo i dati diffusi nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri sono stati segnalati altri 112 morti, che portano il totale a 6.410 dall'inizio dell'emergenza nella regione.

CAMPANIA - Sono 930 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi. Si aggiungono altri 47 morti, di cui 9 nelle ultime 24 ore e 38 avvenuti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. I tamponi sono stati 11.985. Dei nuovi positivi, 73 sono sintomatici e 857 sono asintomatici. Il totale dei casi di Covid-19 registrati in Campania dall'inizio della pandemia è 188.119, mentre sono 2.016.361 i tamponi complessivamente processati.

BASILICATA - Sono 125 i contagi da coronavirus oggi in Basilicata secondo i dati diffusi dalla regione. Nel bellettino, segnalati anche 7 morti. La task force regionale comunica che ieri, 29 dicembre, sono stati processati 1.326 tamponi.

ABRUZZO - Sono 278 i nuovi contagi da covid 19 registrati oggi in Abruzzo. Con 21 morti più di ieri (7 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara e 6 in provincia di Teramo) sale a 1206 il bilancio totale dei pazienti deceduti dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.427 i contagi registrati in Emilia Romagna, su un totale di 18.360 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 7,8%. Purtroppo, si registrano 69 nuovi decessi (4 a Piacenza, 3 in provincia di Parma, 6 nel modenese, 21 in provincia di Bologna, 5 a Imola, 9 nel ferrarese, 10 in provincia di Ravenna, 4 a Forlì-Cesena, 6 nel riminese, oltre a un decesso di un uomo di 74 anni residente in altra regione).

PIEMONTE - Sono 1.046 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 33 morti.

LOMBARDIA - Sono 1.673 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 80 morti.

LAZIO - Sono 1.333 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 66 morti e 1.489 guariti. Nel Lazio sono 74.463 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.808 ricoverati, 303 in terapia intensiva e 71.352 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 83.125, i decessi 3.696 e il totale dei casi esaminati è pari a 161.284.

TOSCANA - Sono 460 i nuovi casi di coronavirus in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 23 decessi.

CALABRIA - Sono 449 i nuovi casi di coronavirus in Calabria, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 4 morti. Nella regione ad oggi sono state sottoposte a test 419.041 persone per un totale di 437.520 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 23.518 (+449 rispetto a ieri a fronte di 3.217 nuovi tamponi), quelle negative 395.523.