Coronavirus Campania, oggi 1.734 casi: il bollettino

Foto Fotogramma

Sono 1.734 i nuovi casi di Coronavirus in Campania, secondo il bollettino di oggi del ministero della Salute. Si registrano altri 20 morti. Nella giornata di ieri (31 dicembre) sono stati eseguiti 20.458 tamponi. I pazienti ricoverati sono 1.359 (+34), quelli in terapia intensiva sono 104 (-9). Gli attualmente positivi sono 78.328 (+1073): di questi, 76.865 (+1.048) sono in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti nelle ultime 24 ore sono 641 (in totale 110.215). I casi totali nella regione sono 191.407, mentre i decessi salgono a 2.864.