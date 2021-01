Vaccino Covid, Ippolito: "Varianti non cambiano efficacia"

Fotogramma

"Al momento nessuna delle varianti" del coronavirus "sembra essere in grado di cambiare l'efficacia del vaccino. Certo bisognerà continuare a fare ricerca, al momento noi abbiamo un'ipotesi che la variante sia più trasmissibile, non che aumenti la letalità della malattia, forse può aumentare la quota di super diffusori". Lo ha spiegato il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, ospite di 'Agorà' su Rai 3, invitando a non cadere in facili "allarmismi: le varianti fanno parte della normale evoluzione dei virus".