Egitto, ministro del Petrolio: "Eni è partner strategico"

(Fotogramma)

"L'Eni è un partner strategico nel settore petrolifero". E' quanto ha dichiarato in una nota il ministro egiziano del Petrolio e delle Risorse Minerarie, Tarek El Molla, sottolineando come ciò che è stato realizzato nel mega giacimento offshore di gas naturale di Zohr, scoperto da Eni ad agosto del 2015, "è un modello di successo, secondo gli standard mondiali, di cooperazione nel settore dell'industria del petrolio".

In occasione dell'assemblea generale di Petrobel, joint-venture paritetica tra International Egyptian Oil Company (Ieoc) e la società di Stato Egyptian General Petroleum Corporation (Egcp), e Petro Shorouk, la joint venture tra Egcp ed Eni per lo sfruttamento del giacimento di Zohr, El Molla ha spiegato che "questo progetto rappresenta la più grande sfida di cambiamento del futuro dell'industria del gas naturale in Egitto e nella regione, poiché lo sviluppo del giacimento porterà a un incremento della produzione e a coprire una parte del consumo locale".

Il ministero ha precisato che "fino ad agosto è stato realizzato l'83,5% dei lavori previsti nel giacimento e a tutt'oggi sono stati investiti quattro miliardi di dollari. Il lavoro procede in modo parallelo in tutte le direzioni - si legge nella nota - allo scopo di accelerare il collegamento dei pozzi della prima fase di produzione entro la scadenza prevista".

In particolare, al momento "sono stati scavati 7 pozzi, dei quali è stata accertata la produttività", prosegue la nota, sottolineando che "sono stati intensificati i lavori per realizzare la centrale per il trattamento a Port Said e che è in preparazione la piattaforma marittima di controllo del giacimento in modo tale che sia pronta ad entrare in funzione" al momento opportuno.