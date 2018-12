Treno contro locomotiva ad Ankara: 9 morti

(Xinhua)

E' al momento di almeno 9 morti e 47 feriti il bilancio del grave incidente ferroviario che nelle prime ore di oggi ha coinvolto un treno ad alta velocità nella stazione di Marsandiz, a otto chilometri a ovest di Ankara, in Turchia. Lo rende noto il governatore di Ankara Vasip Sahin, spiegando che tre feriti versano in gravi condizioni. Il treno si stava dirigendo da Ankara a Konya nella Turchia centrale quando, verso le 6 e 30 di questa mattina ora locale, si è schiantato contro una locomotiva ferma sullo stesso binario. "La nostra speranza è che non ci siano altre vittime'', ha detto Sahin, mentre stanno continuando le operazioni di soccorso. La procura di Ankara ha aperto un'inchiesta.