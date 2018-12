Elizabeth Warren punta alla Casa Bianca

(Afp)

La senatrice Elizabeth Warren, una dei campioni della sinistra liberal americana, ha fatto i primi passi per candidarsi alle presidenziali del 2020, annunciando la formazione di una comitato esplorativo. "La classe media americana è sotto attacco. Come ci siamo arrivati? Miliardari e grandi corporation hanno deciso di volere una maggiore parte di torta. E hanno arruolato politici per tagliargli una fetta più grande", afferma la 69enne senatrice democratica del Massachusetts in un video di oltre 4 minuti inviato ai suoi sostenitori, nel quale annuncia il nuovo passo politico.