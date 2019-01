Trump in versione 'Trono di spade'

(Foto Instagram Donald Trump)

Donald Trump di nuovo in versione "Trono di spade". "Il muro sta arrivando" è il titolo del post pubblicato sul suo account Instagram dal presidente americano, parafrasando una delle citazioni più note della serie tv, "l'inverno sta arrivando". Nelle settimane scorse, Trump aveva già 'utilizzato' il "Trono di spade" per avvertire l'Iran: "Le sanzioni stanno arrivando", aveva scritto su twitter, alla vigilia dell'entrata in vigore delle nuove misure restrittive contro Teheran.