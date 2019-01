Sudan, parla la giornalista italiana fermata

Proteste a Khartoum, in Sudan (AFP)

di Giuseppe Greco

"Sto bene, anche grazie al grande lavoro fatto dall'ambasciatore. Ma io non sono una eroina, la notizia non sono io, la notizie è il Sudan". Antonella Napoli ricostruisce la vicenda che l'ha vista protagonista a Karthoum, dove la giornalista, fondatrice e presidente dell’associazione 'Italians for Darfur onlus' e membro del consiglio di presidenza di 'Articolo 21', si trova per seguire le proteste in corso nel Paese. Alla fine, la sua vicenda si è risolta cancellando quanto aveva filmato.

"Stavo facendo delle immagini, probabilmente ho ripreso qualcosa che non dovevo e mi hanno fermata. Mi hanno fatto capire che erano dei servizi di sicurezza, non erano della polizia, erano in borghese - racconta la giornalista, raggiunta telefonicamente dall'AdnKronos -. Mi hanno portato in una stanza anonima, non era un posto polizia, ma non mi hanno arrestata, mi hanno fermata".