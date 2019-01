Usa, Kamala Harris in corsa per la Casa Bianca

(Afp)

"Il futuro del nostro Paese dipende da voi e da milioni di altri che levano la nostra voce per combattere per i nostri valori americani. Ed è per questo che mi candido alla presidenza degli Stati Uniti". Così Kamala Harris ha annunciato oggi, in un video, la candidatura alla Casa Bianca, affermando, nel giorno dedicato alla memoria di Martin Luther King, che l'America è pronta ad avere la prima presidente donna, figlia di immigrati della Giamaica e dell'India, un background etnico che ha spinto qualcuno a soprannominarla "L'Obama donna".

E come l'ex presidente democratico, anche Harris si candida appena due anni dopo essere stata eletta al Senato in California. Già nei giorni scorsi era stata anticipata la decisione della 54enne democratica che due anni fa è stata eletta al Senato in California e aveva già anticipato nei giorni scorsi la decisione di entrare nell'agone sempre più affollato, soprattutto di donne ed esponenti delle minoranze, delle primarie democratiche.

Dopo il video e l'intervista di questa mattina a Good morning America, Harris domenica terrà un comizio a Oakland per lanciare il programma della sua candidatura. Poco conosciuta a livello nazionale - secondo un recente sondaggio il 51% degli elettori registrati non l'ha mai sentita nominare - Harris recentemente ha pubblicato la sua autobiografia, 'The Truths We Hold', considerata ormai un passo obbligato per una candidatura presidenziale.

Al Senato in questi due anni, l'ex procuratrice si è conquistata una certa visibilità durante le seguitissime audizioni del giudice della Corte Suprema Brett Kavanaugh e, ancora prima, dell'ormai ex ministro della Giustizia Jeff Session. Figlia di una dottoressa immigrata negli Stati Uniti dall'India, con il padre di origine giamaicana professore di Economia alla Standford University, Harris è cresciuta frequentando sia un tempio hindu che una chiesa battista afroamericana. Nel 2003 è stata eletta, prima donna afroamericana, procuratore distrettuale di San Francisco e poi nel 2010 attorney general della California.

Con la discesa in campo diventano tre, dopo Elizabeth Warren e Kirsten Gillibrand, le senatrici candidate alla nomination. Anche la deputata democratica delle Hawaii Tulsi Gabbard si è candidata, come l'ex sindaco ispanico di San Antonio Julian Castro. E si prevede che nel prossimo futuro si possano candidare altri senatori. Harris ha scelto Baltimora come sede della propria campagna, con un ufficio secondario a Oakland. A guidarla sarà la sorella Maya che è stata consigliere della campagna di Hillary Clinton.