Caos Venezuela

(AFP)

Juan Guaidò si autoproclama presidente ad interim del Venezuela e scoppia il caos nel Paese sudamericano. Alla decisione del capo dell'Assemblea Nazionale di Caracas, il Parlamento dominato dall'opposizione, segue la durissima reazione del presidente 'detronizzato' Nicolas Maduro, anche alla luce del benestare ricevuto da Guaidò da parte del presidente americano Donald Trump. Il personale diplomatico americano "ha 72 ore di tempo per lasciare il Paese" ha dichiarato Maduro, annunciando la rottura dei rapporti diplomatici con Washington in un discorso dal balcone di palazzo Miraflores, sede del suo governo.



Ma sono diversi i Paesi e le organizzazioni che stanno riconoscendo il 35enne Guaidò come presidente ad interim: da Luis Almagro, segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) - "ha il nostro riconoscimento per procedere verso il ritorno del Paese alla democrazia" ha twittato - a Brasile, Paraguay e Argentina. E anche il Canada, secondo quanto affermato dal ministero degli Esteri di Ottawa, si appresta a riconoscerlo.



ERDOGAN - Fuori dal coro il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che ha espresso solidarietà a Maduro, ribadendogli il sostegno del governo di Ankara all'indomani dell'autoproclamazione di Guaidò.

POMPEO - Intanto il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha detto che Maduro non ha l'autorità per espellere i diplomatici americani dal Venezuela: "Gli Stati Uniti non riconoscono il regime di Maduro quale legittimo governo del Venezuela" ha sottolineato. Pertanto gli Usa "non riconoscono all'ex presidente l'autorità legale per rompere le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti o dichiarare i nostri diplomatici persona non grata".