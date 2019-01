Venezuela-Usa, tregua su espulsioni

(AFP)

Il Venezuela ha sospeso l'espulsione dei diplomatici statunitensi che potranno rimanere nell'ambasciata degli Stati Uniti a Caracas. Lo ha detto il ministero degli Esteri, affermando che si sta negoziando la realizzazione di un ufficio per gli interessi degli Stati Uniti in Venezuela e che quindi, nel frattempo, consentirà al personale delle ambasciate statunitensi di rimanere nel Paese.

I colloqui per la realizzazione della sezione non potranno durare oltre 30 giorni: se non si raggiunge un accordo, il personale dell'ambasciata dovrà lasciare il Paese, secondo la dichiarazione. Il presidente venezuelano Nicolas Maduro aveva dato a Washington una scadenza di 72 ore per ritirare i diplomatici.