Chi è il fotografo italiano ferito

(Afp)

Il fotografo Gabriele Micalizzi è nato nel 1984 a Milano. E' stato ferito in Siria nella zona di Deir Ezzor nel corso di un'offensiva delle forze curdo-arabe contro l'Is. Diplomato all'Accademia di Belle Arti, come scrive nella sua pagina Facebook, ha iniziato la sua carriera con gli scatti della sua città, ma il suo lavoro negli ultimi anni l'ha portato in Medio Oriente e in particolare nelle aree di conflitto. Vincitore del primo Master of Photography di Sky Arte, è tra i fondatori di Cesuralab, collettivo di giovani fotografi, nato nel 2008, sotto la direzione artistica di Alex Majoli. Il lavoro di Micalizzi è stato pubblicato da quotidiani, oltre che riviste nazionali e internazionali come il New York Times, New Yorker, Newsweek, Wall Street Journal, l'Espresso, La Repubblica, Internazionale e il Corriere Della Sera.