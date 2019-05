Brexit, fine dell'impasse?

(Foto Afp)

La fine dell'impasse politico che perdura da mesi e che ha costretto il Regno Unito a rinviare la Brexit potrebbe arrivare presto. Secondo fonti citate da BuzzFeed News, il governo di Theresa May ha proposto ai Laburisti un "accordo doganale" permanente e un "allineamento dinamico" dei diritti dei lavoratori britannici a quelli dell'Unione europea, dopo l'uscita di Londra dalla Ue.

L'offerta della premier May appare come una quasi totale accettazione delle richieste avanzate del Labour di Jeremy Corbyn, in cambio del sostegno parlamentare per l'approvazione dell'accordo per la Brexit concluso da Bruxelles e finora respinto dalla Camera dei Comuni. Ma se c'è ottimismo sull'esito finale delle trattative tra Conservatori e Laburisti, entrambi pesantemente penalizzati nelle elezioni amministrative di giovedì, Downing Street sarebbe più pessimista sui tempi necessari a chiudere la trattativa.

La premier preme affinché l'accordo si faccia in tempo utile per evitare la partecipazione britannica alle elezioni europee. La May teme però che il Labour voglia rinviare a dopo il voto di maggio la chiusura della trattativa, nel tentativo di infliggere ai Conservatori una sconfitta nelle urne. Allo stesso tempo, riferiscono fonti informate a BuzzFeed News, la premier ritiene che se Corbyn accettasse di chiudere l'accordo prima del voto europeo, anche il Labour potrebbe venire punito da una parte dei suoi elettori, favorevoli alla permanenza nella Ue.