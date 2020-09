Sfuma accordo May-Corbyn

(Afp)

Fine delle trattative con il governo conservatore per uscire dall'impasse politico della Brexit. I colloqui per tentare di trovare un compromesso "finiscono qui", ha affermato il leader laburista, Jeremy Corbyn in una lettera indirizzata alla premier Theresa May. Le discussioni non possono proseguire a causa della "crescente debolezza e instabilità" del governo.

Questi nuovo sviluppi arrivano dopo che May si è impegnata a fissare una data per le sue dimissioni dopo il nuovo voto in Parlamento per la Brexit. E l'ex ministro degli Esteri Boris Johnson ha annunciato che si candiderà alla guida del partito conservatore.

Nicholas Watt, 'frusta' dei Tories, ha detto di aver rinunciato alla speranza di trovare un accordo con i laburisti perché questi, ha spiegato, "hanno dubbi sulla durata di un'intesa negoziata con un premier debole".