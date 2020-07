Orlando, 40 ore in fila per comizio di Trump

Foto Washington Post

Tutto è pronto all'Amway Center di Orlando per il comizio con cui domani sera Donald Trump lancerà ufficialmente la campagna per la rielezione. E ci sono già le prime persone in fila dietro i cancelli del palazzetto, pronti quindi ad aspettare 40 ore per essere sicuri di aggiudicarsi uno dei 20mila posti disponibili all'interno dell'edificio.

"Ci sarà molta gente, una grande emozione, è arrivato il momento che l'America si rimetta in piedi e diventi la migliore di sempre", ha detto ad una televisione locale Gary Beck, il primo della fila che ha deciso insieme ad altri fan del presidente di campeggiare davanti al Palazzetto. Le Trump oggi ha twittato che si aspetta un'affluenza record "oltre 100mila richieste" per il comizio di Orlando e che si stanno "costruendo degli enormi schermi cinematografici così potremo accontentare tutti".